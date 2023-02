USA, un nuovo caso di violenza della polizia

Contenuto esterno

Un nuovo video che ritrae un afroamericano disabile ucciso a colpi di arma da fuoco da agenti di polizia ha infiammato il dibattito sulla violenza delle forze dell'ordine in California. Vi si vede un uomo in carrozzina con le gambe amputate che fugge con un coltello in mano dagli agenti. Questi, temendo che lanci la lama contro di loro sparano 10 colpi. Interrogati, i poliziotti dicono di aver ricevuto l’allarme da un uomo accoltellato dal disabile.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 febbraio 2023 - 15:15

tvsvizzera.it/mrj

Intanto a Memphis si è tenuto il funerale di Tyre Nichols, il giovane - pure afroamericano - picchiato a morte da cinque poliziotti. "Tyre è stato ucciso dalle persone che hanno il compito di proteggerci. Questa violenza non ha nulla a che vedere con la sicurezza pubblica. Il congresso deve approvare la riforma della polizia intitolata a George Floyd" ha dichairato la vicepresidente statunitense Kamala Harris, presente al funerale.

Altri sviluppi Altri sviluppi Gli USA abbattono il pallone cinese Questo contenuto è stato pubblicato il 04 feb 2023 Secondo Pechino il pallone cinese entrato nello spazio aereo statunitense sarebbe utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici.