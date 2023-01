USA, triplice bocciatura per McCarthy

Contenuto esterno

Negli Stati Uniti quella di ieri è stata una giornata di caos politico alla Camera dei rappresentanti. Le divisioni interne al partito repubblicano non hanno infatti permesso al leader designato Kevin McCarthy di accedere alla carica di presidente (o speaker) della Camera. Le tre bocciature consecutive che ha subìto sono più uniche che rare: un tale risultato non accadeva infatti da un secolo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 gennaio 2023 - 14:00

tvsvizzera.it/mrj

All’apertura dei lavori parlamentari, dopo i nuovi equilibri scaturiti dalle elezioni di metà mandato, sono emerse subito e in modo dirompente le tensioni in casa del Grand Old Party. I repubblicani sono adesso in maggioranza alla Camera, ma appaiono dilaniati dalle lotte interne. Un gruppetto di fedelissimi all’ex presidente Donald Trump, infatti, ha rifiutato McCarthy, giudicandolo troppo moderato.

