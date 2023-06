USA, sventato il rischio di default

Contenuto esterno

Il tormentone americano sul tetto del debito che gli Stati Uniti rischiano di superare lunedì prossimo trovandosi così nell’impossibilità di fare debiti per pagare la spesa corrente sembra essere arrivato a un lieto fine. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Camera dei deputati ha infatti sostenuto a larga maggioranza un compromesso per evitare il temuto default. Due terzi dei repubblicani e tre quarti dei democratici hanno detto "sì" a un accordo per tagliare la spesa dell’1%, in particolare quella militare e fiscale, ma che prevede un nuovo gasdotto e non tocca la copertura sanitaria per anziani e meno abbienti. Una vittoria anche per Joe Biden, che si dice soddisfatto di questo compromesso "bipartisan".

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 giugno 2023

tvsvizzera.it/mrj