USA, precipita un elicottero, tutti salvi

Un elicottero di soccorso è precipitato in una zona abitata vicino a Philadelphia negli Stati Uniti, senza provocare feriti gravi. Una vicenda che è praticamente un miracolo, secondo le forze dell'ordine. A bordo si trovavano due piloti, un'infermiera e un bambino.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 gennaio 2022 - 13:11

Il velivolo era partito dal Maryland ed era diretto all'ospedale pediatrico di Philadelphia, quando per ragioni sconosciute ha cominciato a perdere quota per poi precipitare in una zona residenziale vicino alla città, nei pressi di una chiesa. Il pilota è riuscito ad atterrare d’urgenza evitando gli alberi e i cavi della rete elettrica del quartiere. Toccherà ora alle autorità federali chiarire le cause dell'accaduto.

