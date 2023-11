Urgente bisogno di aiuti per Gaza

Contenuto esterno

C’è bisogno di azioni urgenti per affrontare la crisi umanitaria a Gaza: lo hanno affermato in un comunicato congiunto i ministri degli esteri dei G7, chiedendo accesso illimitato agli aiuti per la popolazione palestinese e pause umanitarie. I Paesi occidentali insistono anche su una prospettiva duratura per quando il conflitto sarà concluso, scenari sui quali Israele finora non ha avanzato proposte. Il premier Netanyahu ha anche ventilato persino l’ipotesi un’occupazione a lungo termine della striscia di Gaza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 novembre 2023 - 21:00