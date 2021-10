Una mostra a Milano svela il lato meno noto di Mario Testino

Mario Testino. Keystone / Clemens Bilan

Intervista al celeberrimo fotografo di moda peruviano in esposizione fino al mese di febbraio nel capoluogo lombardo.

Per la prima volta in Italia, Milano ospita una “personale” del grande fotografo Mario Testino, ampiamente riconosciuto fra i più influenti nel mondo della moda. In mostra fino a febbraio, in due rassegne consecutive, più di 50 iconiche immagini scattate in 40 anni di carriera, dove si scopre anche un ritratto più umano del grande fotografo. L'intervista fatta da Claudio Moschin.

