Una grazia di troppo, si dimette la presidente ungherese

La presidente ungherese Katalin Novak ha annunciato le proprie dimissioni in seguito allo sdegno suscitato nel paese dalla sua decisione di graziare un condannato per reati sessuali su minori. A suscitare rabbia nel Paese era stata l'indulgenza nei confronti di un ex vicedirettore di un istituto per minori, condannato nel 2022 a più di tre anni di carcere per aver coperto le azioni del suo superiore.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2024 - 23:26