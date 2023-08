Una foto segnaletica... presidenziale

Contenuto esterno

Donald Trump si è consegnato ad Atlanta dove è stato formalmente arrestato per aver tentato di manipolare il voto in Georgia nel 2020. L'ex presidente degli USA è subito stato rilasciato accettando una cauzione da 200'000 dollari, ma non prima di venire schedato in carcere con tanto di foto segnaletica. "Una parodia della giustizia", ha commentato sui social.



Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2023 - 13:30