Una flotta comune di sottomarini per USA, Australia e Regno Unito

Stati Uniti, Australia e Regno Unito hanno firmato un’intesa per creare una flotta di sottomarini a propulsione nucleare da schierare nel Pacifico. L'accordo Aukus mira a contrastare l’espansione militare della Cina nella regione e ha già scatenato una forte reazione proprio da parte di Pechino. Secondo l'accordo, gli Stati Uniti condivideranno per la prima volta con l'Australia la propria tecnologia alla base dei sottomarini nucleari, che non saranno dotati di armi nucleari, ha specificato Biden. Saranno comunque mezzi da guerra più potenti rispetto a quelli attualmente in dotazione di Canberra e saranno in grado di affrontare le navi cinesi. "Aukus ha come obiettivo principale quello di mantenere la stabilità nella regione Indo-Pacifica di fronte all'evoluzione della situazione globale. E non siamo che all'inizio", ha detto Biden. Dalla prospettiva di Pechino, invece, l'accordo potrebbe avere l'effetto contrario. La collaborazione firmata dai tre Paesi dimostra una tipica "mentalità da guerra fredda che non farà che provocare una corsa agli armamenti", ha dichiarato il portavoce del ministero cinese degli esteri, Wang Wenbin.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2023 minuti

