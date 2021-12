Contenuto esterno

Scrivere storie per bambini e parlare di Natale, facendo passare anche un altro messaggio. Per lo scrittore ticinese Gionata Bernasconi la festività è la somma dei valori che ci accompagnano tutto l'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 dicembre 2021 - 19:59

tvsvizzera.it/MaMi

Queste festività dovrebbero essere il coronamento della cura per gli altri che si è avuta tutto l'anno. Ne è convinto lo scrittore di libri per bambini Gionata Bernasconi che, se dovesse cimentarsi in una favola di Natale, punterebbe di nuovo sulla sorpresa come aveva fatto con il suo libro "L'alce Adalberto e la missione segreta".

Gionata Bernasconi, di libri per bambini ne ha scritti una ventina. Alcuni sono stati tradotti anche in cinese. Un po' scrittore con incontri e laboratori nelle scuole, un po' educatore specializzato in autismo, con "L'alce Adalberto e la missione segreta" racconta però anche un'altra storia...