Un nuovo presidente per il Ressemblement National

Il Rassemblement National francese ha per la prima volta un presidente che non fa Le Pen di cognome. Jordan Bardella, 27 anni, è stato eletto infatti sabato con l’84% dei consensi a capo della formazione populista di destra fondata nel 1972 da Jean Marie Le Pen e sempre rimasta in mano alla famiglia. I critici lo accusano essere troppo identitario e di guardare alla destra xenofoba di Eric Zemmour.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 novembre 2022 - 22:55

tvsvizzera.it/mrj

