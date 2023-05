Un milione a una ricercatrice ginevrina per i suoi studi sul cancro

Ricercatrice ginevrina premiata © Keystone / Martial Trezzini

La prima borsa di studio del Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAKK) è stata assegnata all’oncologa Noémie Lang, dell’Ospedale universitario di Ginevra (HUG).

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2023

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

La somma di un milione attribuita alla dottoressa ginevrina ha lo scopo di approfondire le ricerche sulla diagnosi precoce dei danni causati da linfomi al sistema nervoso centrale.

Basato sul sequenziamento del DNA tumorale circolante nel sangue e nel liquido cerebrospinale, questo approccio diagnostico permette standard di qualità e accuratezza nettamente superiori alle tecniche di analisi attuali, si legge in un comunicato odierno congiunto di HUG e UNIGE.

L'innovazione dovrebbe permettere una diagnosi precoce e una migliore focalizzazione dei trattamenti per prevenire le recidive e ottimizzare la selezione dei pazienti che necessitano terapie.

I linfomi sono tumori che colpiscono i globuli bianchi e il sistema linfatico il cui ruolo è quello di assicurare la difesa immunitaria. Grazie ai progressi terapeutici, circa due terzi dei linfomi vengono trattati con successo e in modo permanente.Tuttavia, certi tipi di linfoma particolarmente aggressivi mantengono una prognosi sfavorevole (nel 2-5% dei casi la malattia raggiunge il sistema nervoso centrale e la speranza di vita si riduce solo a qualche mese).

Lang sottolinea che le tecniche attualmente disponibili per rilevare tali disturbi del sistema nervoso hanno tassi di rilevamento troppo bassi, tra l'8% e il 50% ma questo potrebbe cambiare grazie al DNA tumorale circolante.

In risposta alla morte delle cellule tumorali, il DNA tumorale viene rilasciato nel sangue, ma anche in altri fluidi corporei, come il liquido cerebrospinale in cui si trovano il cervello e il midollo spinale, viene spiegato nel comunicato.

Grazie alle tecnologie di sequenziamento del DNA, questo DNA tumorale circolante è ora facilmente identificabile nei campioni di sangue e di liquido cerebrospinale. E questo è ciò che Lang e il gruppo linfoma del SAKK intendono dimostrare con uno studio clinico prospettico.