Un metrò alpino tra Bosco Gurin e Formazza

In futuro Bosco Gurin sarà più vicino al Piemonte Keystone / Samuel Golay

Della funicolare transfrontaliera tra la Val Formazza (Verbanio-Cusio-Ossola), e Bosco Gurin (Vallemaggia) se ne parla da tempo ma ora il progetto sembra avviarsi verso la sua concretizzazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 dicembre 2022 - 17:41

tvsvizzera.it/spal

Il piano è stato messo in consultazione dal governo ticinese e prevede la realizzazione dell'infrastruttura in galleria per una lunghezza di 5,8 chilometri. Il collegamento, che prevede tempi di percorrenza di circa 8 minuti, connetterà la stazione sciistica dell'Alta Vallemaggia con il Piemonte, che costituisce un mercato interessante per gli operatori e le operatrici turistici/he ticinesi.

Il "metrò alpino" metterebbe in relazione due territori ora separati attraverso un circuito di trasporto pubblico (Locarno - Domodossola - Formazza - Bosco Gurin - Cevio - Locarno) che consentirebbe di raggiungere la regione della Val Formazza e della Vallemaggia sia dall’Italia, sia dalla Svizzera.

Altri sviluppi Altri sviluppi Covid-19 resta la terza causa di mortalità anche nel 2021 Questo contenuto è stato pubblicato il 20 dic 2022 Il coronavirus è stato anche nel 2021 la terza causa di mortalità in Svizzera ma il tasso di mortalità è tornato nella norma.

Dal profilo formale l'esecutivo ha proceduto all'iscrizione del progetto, ideato negli anni 2000, nella scheda V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport nel Piano direttore cantonale. Una volta evasa questa fase dovrebbe partire tutta la pianificazione di dettaglio, nella quale saranno specificati tempi di realizzazione e costi.

In particolare occorrerà l’eventuale adattamento del Piano regolatore di Bosco Gurin e poi la procedura d’approvazione federale per ottenere la concessione d’esercizio della struttura.

Contenuto esterno