Un Macron non proprio diplomatico crea polemica

"Le non vaccinés j'ai très envie de les emmerder" ovvero "ho proprio voglia di rompere le scatole ai non vaccinati": la frase, pronunciata dal presidente francese in un'intervista al giornale Le Parisien, sta suscitando polemica in Francia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 gennaio 2022 - 13:50

