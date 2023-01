Un centinaio di armi perse o rubate in Svizzera nel 2022

La maggior parte di quelle ritrovate sono riemerse nelle abitazioni dei loro possessori. Keystone / Martin Ruetschi

Nella maggior parte dei casi si tratta di fucili d'assalto, a darne notizia è l'Esercito elvetico. Solo venti quelle ritrovate.

24 gennaio 2023

Nel 2022, 96 armi da fuoco dell'Esercito svizzero sono state rubate o sono "scomparse". Tra questa, 82 sono fucili d'assalto. Parallelamente, 20 armi sono state ritrovate, tra cui talune non molto lontano. Le cifre sono praticamente invariate rispetto al 2021.

In 95 casi su 96, i possessori delle armi le hanno annunciate come rubate, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS il portavoce dell'Esercito Stefan Hofer. La 96esima è andata distrutta in un incendio.

Ce n'è sempre una distrutta

Le statisticheLink esterno del 2019, 2020 e 2021 segnalano tutte, in modo sorprendente, un'arma distrutta dalle fiamme. "Si tratta di un puro caso", ha affermato Hofer. L'esercito non è tuttavia a conoscenza delle circostanze esatte dei sinistri. Tra le armi "scomparse" figurano 82 fucili d'assalto e 14 pistole.

Una su cinque ritrovata

Da notare che 20 armi sono state rinvenute l'anno scorso. La maggior parte sono riemerse nelle abitazioni dei loro possessori o delle persone subentrate nella presa in affitto. La polizia ha pure recuperato diverse altre armi nel corso delle inchieste.

Meno perdite nel 2020

Se negli anni 2021 e 2022 sono state registrate un centinaio di armi "sparite", nel 2020 erano state emesse soltanto 70 denunce di scomparsa. I motivi di questo scarto sono difficili da valutare, stando al portavoce dell'esercito. Forse c'è un legame con la pandemia di Covid-19 e il fatto che le persone erano meno mobili durante quell'anno.

Nel 2019, le cifre si avvicinavano già al centinaio di armi "scomparse". Le cifre del 2022 delle armi "sparite" e di quelle ritrovate corrispondono alla media degli ultimi cinque anni.

L'Esercito svizzero fa tutto il possibile per evitare perdite di armi, ha sottolineato ancora Hofer. I suoi membri vengono sensibilizzati e seguono una formazione speciale. La maggior parte delle armi ritrovate sono restituite dalle polizie cantonali alla base logistica dell'esercito.