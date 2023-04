Un'associazione multireligiosa per aiutare i e le pazienti a Berna

Per molte persone l'arrivo in ospedale o in casa di cura è un momento d'introspezione religiosa. Keystone / Peter Klaunzer

Un'associazione composta da vari esponenti di religioni diverse è stata creata a Berna con lo scopo di assistere spiritualmente i e le pazienti in ospedali e case di cura.

Diverse fedi sotto lo stesso tetto e con lo stesso scopo: fornire sostegno spirituale e religioso ai e alle pazienti negli ospedali e nelle case di cura. Per rispondere alle esigenze di una società sempre più variata, un'associazione composta da esponenti di religioni diverse è stata creata a Berna.

Lo scopo dell'organizzazione è quello di dare a tutti i pazienti e a tutte le pazienti "in case di cura o ospedali l'assistenza spirituale di cui hanno bisogno", ha detto ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI Karin Rom, appartenente alla comunità ebraica della capitale elvetica.

La creazione dell'associazione si è resa necessaria perché con il tempo sono venute a crearsi sempre più situazioni particolari: il presidente dell'associazione Philipp König, pastore riformato, spiega che "gli assistenti professionali, oggi, aiutano tutti. Ma sempre più spesso giungono ai propri limiti, perché non parlano la lingua, non conoscono la cultura e non possono compiere i vari rituali, indù, aleviti, buddisti o musulmani. Noi copriamo tutto."

"Quando si entra in una casa di cura o in un ospedale", aggiunge König, "spesso è un momento di svolta, improvvisamente si ha il tempo per porsi domande esistenziali, si apre una finestra spirituale. Ricevere quindi un'assistenza spirituale adeguata, da parte di una persona che conosce la propria cultura, è molto importante."