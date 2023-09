Un anno fa moriva in Iran Mahsa Amini

Contenuto esterno

Un anno fa in Iran moriva Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale perché non portava correttamente il velo. Le proteste provocate dalla sua morte sono state duramente repressa dal regime, che anche oggi vieta ogni commemorazione. Da 12 mesi Mahsa Amini è il volto della ribellione, della voglia di libertà ed emancipazione delle donne iraniane. Oggi la Guardia rivoluzionaria pattuglia le strade da giorni, a Teheran come nel resto del Paese. Anche il padre di Mahsa è stato arrestato e poi rilasciato. Un chiaro messaggio: anche la famiglia deve mantenere un basso profilo. Non saranno tollerate cerimonie, commemorazioni o ricordi in memoria della giovane.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2023 - 16:10