Un accordo nucleare tra Washington e Seul

Contenuto esterno

Il presidente statunitense Joe Biden e il suo omologo sudcoreano Yoon Suk Yeol si sono accordati per un nuovo piano di deterrenza nucleare il cui scopo è quello di difendere Seul dalle minacce della Corea del Nord. Si tratta di un nuovo segno dell'amicizia tra i due Paesi, che dura da 70 anni. "I nostri due Paesi hanno convenuto di tenere consultazioni bilaterali immediate in caso di attacco nucleare nordcoreano (Pyongyang, negli ultimi anni ha infatti mostrato i muscoli a più riprese, ndr), promettendo di reagire rapidamente, in modo deciso, e utilizzando tutta la forza della nostra alleanza, comprese le armi nucleari americane", ha dichiarato il capo di stato sudcoreano.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2023