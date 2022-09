Ultimo saluto alla regina: a Londra sono attese un milione di persone

Contenuto esterno

Il feretro della regina Elisabetta è arrivato martedì sera a Londra a Buckingham Palace e nel pomeriggio di mercoledì sarà trasportato a Westminster dove per quattro giorni sarà accessibile al pubblico. Migliaia di persone si trovano già in coda per dare l’ultimo saluto alla regina. Le autorità si aspettano che in questi giorni a Londra potrebbero arrivare fino a un milione di persone che dovranno fare i conti con tempi di attesa di oltre 30 ore. Per garantire la sicurezza è stato organizzato un imponente dispositivo, mentre mezzi pubblici, bar e ristoranti saranno operativi 24 ore su 24.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2022 - 14:30

tvsvizzera.it/mrj