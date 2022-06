UE: stop ai motori a scoppio dal 2035

Contenuto esterno

Il parlamento europeo vuole vietare la vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035: una decisione che non è ancora definitiva, poiché il percorso politico non è finito, ma il panorama dei trasporti in Europa sembra destinato a cambiare radicalmente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 giugno 2022 - 14:30

tvsvizzera.it/mrj

Sostanzialmente, una decisione come questa decreta la fine dei veicoli a combustione interna (i motori a scoppio). La proposta - approvata mercoledì dalla plenaria del Parlamento europeo con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astenuti - rende obbligatoria entro il 2035 l'immissione sul mercato UE di auto e furgoni nuovi a zero emissioni.

Il disegno di legge fa parte del pacchetto climatico denominato "Fit for 55" dell'Unione Europea che mira a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.