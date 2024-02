UE, intesa per il nuovo Patto di stabilità

Contenuto esterno

Ci sono volute oltre 15 ore di discussioni per trovare un accordo sul nuovo Patto di stabilità, ovvero l'insieme delle regole che garantiscono la disciplina di bilancio dei Paesi UE per l'appartenenza all'Unione economica e monetaria. In base alle nuove norme, ai 27 paesi membri saranno concessi margini più ampi per gli investimenti senza dover temere penalizzazioni per gli eccessivi disavanzi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2024 - 14:09