Ucraina, la critica situazione della città di Bachmut

In Ucraina non si ferma la pesante offensiva delle forze armate russe, concentrate soprattutto nell'est del Paese. La situazione più critica si registra a Bachmut, città che Mosca ritiene strategica e che da settimane è sotto pesanti bombardamenti, che hanno distrutto gran parte della città. La linea del fronte passa proprio da qui. Pochi gli e le abitanti rimasti e per loro la vita è estremamente difficile. I generi alimentari e l'acqua potabile scarseggiano.

