Ucraina, da Dnipro un pesante bilancio

Sono già almeno 36 le vittime del bombardamento russo di un condominio di Dnipro e le speranze di trovare sopravvissuti si fanno sempre più sottili. All'appello mancano ancora oltre 70 persone. Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha fatto sapere che espanderà la sua presenza in Ucraina per limitare possibili incidenti nucleari. L'attacco che ha portato il presidente ucraino Volodymyr Zelenski a rivolgersi direttamente alla popolazione russa, puntando il dito contro il suo silenzio davanti a questa tragedia: "Voglio dire a tutti coloro che in Russia non sono riusciti a pronunciare nemmeno una parola di condanna per questo terrore -anche se vedono e comprendono tutto perfettamente- che un giorno il vostro silenzio vi porterà ad essere vittime di questi terroristi".

