Ucraina, "è iniziata la controffensiva"

"In Ucraina sono in corso azioni di controffensiva e di difesa". A dirlo oggi è stato Volodymyr Zelensky, confermando per la prima volta l’inizio delle operazioni delle forze armate ucraine per far indietreggiare l’esercito russo. Osservatori confermano che alcune operazioni militari sono iniziate su diversi fronti, ma è difficile comprendere la reale situazione sul campo perché le autorità ucraine non danno informazioni né sugli obiettivi, né sui risultati. Intanto sulla città di Kherson, inondata dalla rottura di una diga, continuano a piovere le bombe russe.