Tutti i vincitori del premio Eugenio Balzan 2023

Annunciati lunedì i vincitori per tre categorie scientifiche, per una categoria dedicata alla letteratura, e per il premio speciale umanitario.

"Nel segno dell'interdisciplinarità", così ha commentato la Fondazione Balzan la scelta dei vincitori 2023 del prestigioso premio per la letteratura, la scienza e i diritti umani. Il premio per la pace è stato assegnato alla Fondazione Francesca RavaLink esterno, "per l'impegno profuso dal 2000, in interventi di emergenza a seguito di catastrofi umanitarie e naturali in Italia e in America Latina (in collaborazione con Nuestros Pequeños Hermanos), e per specifiche iniziative adottate a favore dell'infanzia dell'America Latina per contrastare carenze educative e alimentari".

Scienziati e letterati

Tutti uomini quest'anno invece i premiati per la letteratura e le scienze. Due dei quattro (uno nell’area umanistica e uno in quella scientifica) sono stati accomunati da un unico denominatore, quello dell’evoluzione umana. In nome dell’interdisciplinarità, scrive la Fondazione in un comunicato spiegando la scelta "nella convinzione che solo l’incrocio fecondo tra saperi e ricerche di ambiti diversi può consentire di affrontare le complessità dei problemi che la natura e la società pongono". Il valore di ciascun premio è di 750'000 franchi svizzeri – i quattro vincitori per letteratura e scienza come da regolamento dovranno destinarne la metà a progetti di ricerca svolti da nuove leve. Il premio per la pace e i diritti umani, invece, va interamente alla Fondazione Rava.

I vincitori 2023 dei quattro premi annuali sono

David Damrosch (Harvard University, Stati Uniti) - per letteratura mondiale.

Jean-Jacques Hublin (Francia), attivo presso il Max-Planck-Institut di Lipsia in Germania per evoluzione umana: paleoantropologia.

Eske Willerslev Università di Copenhagen (Danimarca) per evoluzione umana: DNA antico ed evoluzione umana.

Heino Falcke (Germania) ma di stanza presso l'Università Radboud di Nimega (Paesi Bassi) e Max Planck Institute for Radio Astronomy di Bonn, per il suo lavoro sulle immagini ad alta risoluzione: dagli oggetti planetari a quelli cosmici.

Le motivazioni per ognuno dei premiati sono disponibili sul sito della FondazioneLink esterno.

Premiazione a Berna

I Premi Balzan 2023 verranno consegnati il 17 novembre a Palazzo federale a Berna, alla presenza del presidente del Consiglio nazionale, Martin Candinas. Con questa edizione, i premi conferiti dal 1961 ad oggi ammontano ad un totale di quasi 116 milioni di franchi svizzeri, di cui oltre 13 per il premio "pace" e 38 investiti in progetti di ricerca.