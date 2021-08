Turista svizzera morta a Phuket, si sospetta un omicidio

Il luogo dove è stato rinvenuto il cadavere della turista elvetica a Phuket. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Una confederata morta in circostanze misteriose in Thailandia. Secondo indiscrezioni dei media locali si tratterebbe di omicidio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 agosto 2021 - 13:19

tvsvizzera.it/spal con Keystone/ATS

Il corpo della 57enne, che si trovava da metà luglio sull'isola thailandese, è stato trovato in acqua nei pressi di una piccola cascata da un residente.

Secondo quanto ha riferito il Bankok Post il cadavere era coperto da un telone e nelle vicinanze sono stati rinvenuti pantaloncini, uno smartphone e un passaporto.

Le autorità locali, che hanno ordinato un'autopsia per accertare le cause della morte, ritengono che il decesso risalga a non più di tre giorni fa. Per i media locali vi sarebbero indizi in base ai quali la donna sarebbe stata violentata e successivamente uccisa.

In proposito il ministro degli Esteri thailandese Don Pramudwinai ha inviato le "condoglianze per l'omicidio di una donna svizzera a Phuket" all'ambasciatore svizzero attraverso il portavoce del ministero Tanee Sangrat.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) ha confermato giovedì il decesso della turista ma per ragioni di protezione dei dati e della privacy non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Contenuto esterno