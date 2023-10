Trump alla sbarra per frode

Contenuto esterno

A New York, per la prima volta, Donald Trump si è seduto sul banco degli imputati in occasione del processo civile che lo vede accusato di frode. L’ex presidente avrebbe gonfiato, secondo la procuratrice Letitia James, di oltre due miliardi per un decennio il valore degli asset della sua società - la Trump Organisation - allo scopo di ottenere migliori condizioni da banche e assicurazioni. Intanto però la Corte Suprema ha rigettato la causa che mirava a escluderlo dalla corsa alla Casa Bianca per il suo coinvolgimento nei fatti di Capitol Hill.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ottobre 2023 - 21:03