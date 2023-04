Treni e aerei pieni come prima della pandemia

L'aeroporto di Zurigo-Kloten. Keystone/gaetan Bally

Il fine settimana pasquale sta facendo registrare il tutto esaurito sui mezzi di trasporto svizzeri. Traffico consistente anche sulle strade.

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) e gli aeroporti di Zurigo e Basilea hanno registrato un picco di traffico ieri e oggi per l'inizio del fine settimana di Pasqua. Nei due scali si attendono cifre ai livelli di prima della pandemia di coronavirus, mentre le FFS hanno preventivamente messo in servizio 24 treni supplementari durante il fine settimana di Pasqua.

Aeroporto di Zurigo

Per queste vacanze pasquali, i gestori dell'aeroporto di Zurigo si aspettano dai 90'000 ai 98'000 passeggeri al giorno, ha dichiarato oggi la portavoce Jasmin Bodmer all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Il record precedente è di 115'000 passeggeri in un giorno e risale alle vacanze estive del luglio 2019.

Secondo Bodmer, a Zurigo in alcuni momenti vi sono stati tempi di attesa più lunghi del solito, soprattutto ai controlli di sicurezza. La portavoce ha precisato che lo scalo informa in anticipo la Polizia cantonale - responsabile dei controlli - sul numero di agenti necessari. In questo caso tuttavia la polizia non è stata in grado di fornire il contingente richiesto.

Ginevra

L'aeroporto di Ginevra si aspettava 50'500 passeggeri oggi, mentre dovrebbero essere 50'700 domani, 51'600 domenica e 46'500 lunedì, ha indicato il portavoce Ignace Jeannerat. A seconda dei giorni, si tratta di 3000-4000 persone in più rispetto a quelle registrate durante il lungo weekend pasquale del 2022.

Stamattina tutto è andato bene, ha aggiunto. Lo sciopero dei controllori di volo francesi sta causando la cancellazione di uno o tre voli al giorno, mentre alcune compagnie aeree aggirano la Francia, con conseguenti ritardi.

Da e per Basilea-Mulhouse

L'Euroairport di Basilea-Mulhouse non ha invece registrato finora tempi di attesa particolarmente lunghi, secondo la responsabile della comunicazione Manuela Witzig. La giornata di punta sarà il lunedì di Pasqua, quando allo scalo sono attesi 107'500 passeggeri, il 6,5% in più rispetto all'anno scorso.

24 treni in più

Dal canto loro le FFS hanno previsto 24 treni supplementari per tutto il periodo pasquale. Inoltre, saranno in circolazione composizioni maggiorate. Queste offerte creano posti a sedere per ulteriori 36'000 passeggeri. Tra ieri e oggi non ci sono stati problemi, anche se è presto per stilare un vero e proprio bilancio, ha indicato la portavoce Luana Quinter.

Meno fortuna per chi ha preso l'auto

Chi ha deciso di viaggiare in automobile è invece incappato in disagi già dalla prima mattina, soprattutto se ha dovuto percorrere l'asse autostradale A2 da nord a sud. All'entrata del traforo del San Gottardo, dove in queste occasioni c'è di rito un forte traffico di automobili, si è infatti presto formata una colonna lunga fino a 16 chilometri.

Questo perché, in aggiunta ai molti viaggiatori e viaggiatrici, a bloccare il passaggio ci sono stati anche i manifestanti di Renovate Switzerland.