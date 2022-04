Tre ore di duello in vista del secondo turno delle elezioni francesi

Contenuto esterno

Ieri sera si è tenuto il dibattito finale tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen prima del secondo turno delle presidenziali, che si terrà questa domenica. Un duello durato quasi tre ore dove non sono mancate accuse reciproche e momenti di nervosismo. L’impressione generale è però che nessuno dei due l'abbia veramente spuntata sui contenuti. Tuttavia, secondo un sondaggio dell'istituto Elabe per Bfm-Tv pubblicato dopo il dibattito televisivo di ieri sera, è stato il presidente francese uscente a vincere, essendo giudicato il più convincente dal 59% degli intervistati, la sfidante dal 39%. Il 2% non si è pronunciato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2022 - 14:30

