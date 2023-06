Tre omicidi a Nottingham, possibile attentato terroristico

Contenuto esterno

Attacco multiplo martedì mattina a Nottingham, in Inghilterra centrale, con un bilancio di tre persone accoltellate a morte in due diversi momenti e altre tre ferite dopo essere state successivamente investite da un 31enne alla guida di una van.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2023

Il presunto omicida, arrestato nell'immediatezza dei fatti, resta in custodia, mentre proseguono blitz e perquisizioni a tappeto in città. Sull'accaduto indaga anche l'antiterrorismo britannica. "Riteniamo che questi tre incidenti siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo", ha dichiarato il capo della polizia cittadina, Kate Meynell. La polizia è stata chiamata ad intervenire poco dopo le 4 del mattino a Ilkeston Road, dove ha trovato i corpi senza vita di due persone in strada. Gli agenti sono poi stati chiamati a Milton Street, dove un camioncino aveva tentato di investire tre persone, attualmente ricoverate in ospedale per essere curate delle loro ferite. Infine un uomo è stato trovato morto a in Magdala Road.