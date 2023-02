Tragedia Hotel Rigopiano: assolti 25 imputati su 30

Quel che restava dell'Hotel Rigopiano, distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017. Keystone / Str

25 persone sono state assolte e cinque quelle condannate nel corso del processo riguardante la tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Abruzzo), travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga. La tragedia costò la vita a 29 persone.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2023 - 21:30

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

Il 18 gennaio 2017 una valanga distrusse l'hotel Rigopiano di Farindola (Abbruzzo). L'evento portò alla morte di 29 persone. Giovedì si è concluso il processo di primo grado di 30 imputati, tra i quali si trovavano, oltre al proprietario e al gestore della struttura e al sindaco del comune, anche diversi amministratori e funzionari pubblici. Le accuse a loro carico erano quelle di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi. Cinque le condanne effettive: il sindaco (2 anni e 8 mesi contro gli oltre 11 chiesti dall'accusa) per non avere emesso un'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel; due dirigenti della viabilità della Provincia di Pescara (3 anni e 4 mesi ciascuno), responsabili di non avere trovato una turbina per sgomberare la strada dalla neve e di non avere chiuso un tratto della SP8; il gestore della struttura (6 mesi) e il redattore della relazione tecnica allegata alla richiesta della Gran Sasso SPA di intervenire su tettoie e verande dell'hotel colpevole di falso (6 mesi).

Altri sviluppi Altri sviluppi Raid dell'aviazione israeliana a Gaza Questo contenuto è stato pubblicato il 23 feb 2023 Caccia dell’aviazione israeliana hanno compiuto alcuni raid nella Striscia di Gaza in seguito al lancio di razzi verso lo Stato Ebraico.

Sono stati invece assolti l'ex prefetto di Pescara e l'ex presidente della Provincia. La lettura della sentenza ha fatto scoppiare il caos in aula. Molti parenti delle vittime si sono messi a urlare per contestare la decisione del giudice: "Vergogna! Vergogna! Ingiustizia è fatta! Assassini! Venduti! Fate schifo!". Alcuni sono stati trattenuti a stento dalle forze dell'ordine.

Il processo è durato più di tre anni a causa di numerosi rinvii e di pause causate dalla pandemia di Covid-19.