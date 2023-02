Tour europeo per Zelensky

Contenuto esterno

Il presidente ucraino, che ha lasciato per la seconda volta il suo Paese dall’inizio dell’invasione russa, si è recato a Londra, dove ha incontrato il premier Rishi Sunak, Re Carlo e i parlamentari britannici a Westminster.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 febbraio 2023 - 21:21

In serata Volodymyr Zelensky si è spostato a Parigi dove lo attendevano il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Sholz. In agenda per giovedì ci sono invece colloqui con i vertici dell’Unione Europea a Bruxelles.

Uno sforzo diplomatico per il presidente ucraino che ha lo scopo di rinsaldare i legami e il sostegno militare degli alleati europei in un momento cruciale del conflitto nel suo Paese, dove le truppe russe stanno guadagnando terreno in Donbass, alla vigilia di quella che si preannuncia come un’imponente offensiva dell’esercito di Mosca.

