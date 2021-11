Tornano i mercatini di Natale svizzeri

Keystone / Anthony Anex

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, quest'anno tornano in molte località svizzere i mercatini di Natale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2021 - 09:00

tvsvizzera.it/MaMi

A Berna già fervono i preparativi. Per accedere a molti mercatini (che rientrano nella categoria degli eventi) sarà necessario mostrare il certificato Covid per guariti, vaccinati o testati. Uno sforzo in più che permette però a tutti (espositori e visitatori) di godersi l'atmosfera natalizia. Il servizio completo del Telegiornale.

Contenuto esterno