Tornano i giochi di luce e suoni a Palazzo federale

Palazzo federale trasformato in un albero che canta. Rendez-Vous Bundesplatz.

Dal 21 ottobre per quattro settimane la facciata del'edificio che ospita il Parlamento federale svizzero si trasforma in un bosco incantato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2023 - 16:01

tvsvizzera.it/tins

Si chiama "Rendez-vous Piazza federale": dal 21 ottobre al 25 novembre 2023, torna per la 13esima volta lo spettacolo di luci proiettate sull'edificio che ospita il Parlamento federale svizzero. L'evento pubblico utilizza la cosiddetta tecnica del "mapping": le immagini sono coordinate al millimetro e vengono abbinate alla musica.

Giochi per il popolo

La prima edizione è stata nel 2011, e da allora continua a registrare un enorme successo di pubblico, che si affolla sulla Piazza federale per assistere alla magia.

L'edizione di quest'anno si chiama "Mistico"Link esterno e promette di trasformare Palazzo federale in una foresta incantata, abitata da creature della fantasia e della mitologia.

Le prove generali dell'edizione 2023 "Rendez-vous a Piazza federale". © Keystone / Peter Klaunzer

Dallo scorso anno, l'evento utilizza sorgenti luminose laser, che non necessitano di manutenzione e che consentono di risparmiare fino al 30% di energia. L'agenzia che lo organizza precisa inoltre che, grazie ad un accordo con Energie Wasser Bern (ewb), l'azienda fornitrice di acqua e corrente, per l'iniziativa sarebbe utilizzata solo elettricità prodotta con fonti rinnovabili. Inoltre, sempre per risparmiare elettricità lo spettacolo non si svolgerà i lunedì sera.