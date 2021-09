Thailandia piegata dal Covid

Contenuto esterno

In Thailandia il Covid sta mettendo in ginocchio il Paese. Si accentua la povertà soprattutto nelle regioni rurali e gli studenti continuano a manifestare contro il governo e anche contro la monarchia, ritenuti incapaci di far fronte alla situazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 settembre 2021 - 13:21

