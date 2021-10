Tensioni tra Bielorussia e UE sui migranti

Contenuto esterno

Si è intensificato in queste settimane l'afflusso di profughi provenienti dalla Bielorussia e Varsavia si appresta a schierare l'esercito a sostegno delle guardie di frontiera. Negli scorsi giorni si sono verificati incidenti e diversi migranti sono morti nel tentativo di attraversare il confine con la Polonia. Domenica un gruppo di 60 migranti ha cercato di sfondare il recinto al confine, lanciando pietre e bastoni contro i soldati e due di loro sono stati ricoverati in ospedale a causa delle ferite riportate. L'Ue ritiene che il regime bielorusso stia deliberatamente mandando i migranti in rappresaglia contro le sanzioni applicate dall'Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2021 - 14:15