Tempi duri per i sistemi informatici del trasporto pubblico svizzero

Keystone / Ritchie B. Tongo

Dopo la falla nella piattaforma di vendita dei biglietti delle FFS anche il sito gestito da Autopostale ha evidenziato dei problemi di sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 gennaio 2022 - 21:15

tvsvizzera.it/MaMi

A inizio settimana è emersa la vicenda legata alle Ferrovie federali svizzereLink esterno (FFS). A causa di una lacuna nella piattaforma di vendita dei trasporti pubblici, uno specialista informatico è riuscito in pochi giorni a consultare circa 1 milione dei dati privati dei passeggeri. Grazie alla sua segnalazione, il problema è stato immediatamente risolto, indicano oggi in una nota le FFS e Alliance SwissPass. I clienti non hanno subito alcun danno.

Ora, anche il sito ticketcontrol.ch, gestito da Autopostale, ha evidenziato dei problemi di sicurezza. Stando a una ricerca dei colleghi di SRF, la televisione svizzera di lingua tedesca, alcuni dati personali di viaggiatori che hanno caricato su questo sportello online il biglietto o l'abbonamento dimenticato, erano facilmente scaricabili. Un problema che - così come quello delle FFS - è ora stato risolto.

In collegamento con il TG di questa sera, Sven Fassbender, il consulente per la sicurezza delle informazioni:

