Tappa polacca per Zelensky

Venerdì il presidente ucraino Volodimyr Zelensky ha fatto tappa in Polonia, a conclusione del tour europeo. Nella località di Rzeszów, ultima città polacca prima di entrare nel territorio ucraino, ha incontrato il suo omologo Andrzej Duda. Sul tavolo le rinnovate richieste di Kiev: più armi e l'invio di jet da combattimento per la difesa dello spazio aereo ucraino. Tema che è stato al centro anche della sua visita a Bruxelles, e sul quale, a suo avviso, l'Europa prende tempo. A questo proposito a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron gli ha detto: "È impossibile consegnare gli aerei all'Ucraina a breve".

Intanto nel Paese in guerra vengono segnalati nuovi attacchi. Il sindaco di Kiev ha comunicato via social che 10 missili hanno colpito la capitale. Attaccate e private della corrente elettrica anche le città di Kharkiv e Zaporizhia, sede della centrale atomica già colpita e danneggiata nei primi mesi di guerra. Venerdì mattina inoltre le forze armate ucraine hanno fatto sapere che la Russia avrebbe lanciato due missili dal Mar Nero e che questi avrebbero attraversato i cieli di Moldavia e Romania prima di arrivare in Ucraina.