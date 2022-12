Swiss aumenterà lo stipendio di assistenti di volo e piloti

L'insoddisfazione verso le condizioni contrattuali ha portato nel 2022 a molti scioperi in diverse compagnie aeree. Keystone/gaetan Bally

Dopo lunghe trattative la compagnia aerea ha trovato un accordo con i suoi dipendenti.

Salgono gli stipendi degli assistenti di volo e piloti di Swiss: a partire dal gennaio 2023 tutti i salari verranno aumentati, con le fasce più basse a beneficiarne maggiormente. La retribuzione minima - cioè la prima busta paga in entrata all'azienda - sarà inoltre innalzata a 4'000 franchi.

Per il personale di cabina lo stipendio per i nuovi assunti viene appunto portato a 4'000 franchi, 600 franchi più di adesso, mentre chi è già in forza alla compagnia vedrà i compensi lievitare fra il 4% e il 18%, seconda dell'anzianità e delle qualifiche. I piloti otterranno per contro un aumento salariale del 2,3% e una compensazione dell'inflazione del 2%.

Le novità sono frutto di un'intesa fra la dirigenza della compagnia aerea e il sindacato del personale di cabina Kapers su un nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL), ha indicato l'impresa in un comunicato odierno. Un altro passo importante per il personale sarà anche la pubblicazione anticipata dei piani di lavoro, che dovrebbe permettere ai dipendenti di pianificare la vita sociale.

Le parti hanno inoltre concordato l'introduzione di nuovi modelli di part-time, tra cui lo "Study & Fly Model", un modello che intende offrire agli studenti una maggiore flessibilità. La stesura dettagliata del nuovo CCL sarà completata entro la fine dell'anno, dopodiché Kapers lo presenterà ai suoi membri per una votazione.

