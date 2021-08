Swiss annuncia l'obbligo di vaccino per il personale

La misura è prevista a partire dalla metà di novembre. © Keystone / Gaetan Bally

Non è una raccomandazione ma un obbligo a vaccinarsi quello che intende introdurre la compagnia aerea Swiss per i propri dipendenti.

L'intenzione è di introdurlo per il personale di cabina a partire dal 15 novembre, ha comunicato oggi la stessa Swiss, precisando che la misura viene presa per motivi operativi e di protezione in un contesto caratterizzato dalla recrudescenza dei casi di coronavirus, in particolare in Svizzera. Lo stesso farà la casa madre Lufhtansa. In sostanza, con il personale di bordo vaccinato, i loro aerei potranno volare in tutto il mondo senza problemi di sorta.

