Svizzera e UE tornano a parlarsi ad alto livello

È durato circa tre quarti d'ora l'incontro tra il ministro degli Esteri Ignazio Cassis e il vicepresidente della Commissione UE Maros Sefcovic, con il quale si è cercato di riprendere ad alto livello il dialogo dopo il fallimento dell'Accordo istituzionale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 novembre 2021 - 13:20

Non erano attesi sviluppi clamorosi nelle difficili relazioni con l'UE ma perlomeno si è tornati a parlarsi. L'obiettivo dichiarato era infatti quello di approfondire la conoscenza personale e di "discutere la via da seguire nelle relazioni reciprocamente vantaggiose", secondo le parole di Ignazio Cassis.

Nel primo faccia a faccia tra il consigliere federale ticinese e il delegato della Commissione nei rapporti con la Confederazione si è voluto ristabilire un certo clima di fiducia, come voleva Berna ma sul tavolo rimangono tutti gli ostacoli che dividono ancora profondamente Svizzera e UE.

Bruxelles, che non comprende appieno le ragioni del ritiro di Berna dall'Accordo Quadro - che nella valutazione del Consiglio federale non sarebbe mai passato dalle forche caudine costituite dalle urne popolari - aspetta proposte concrete dalla controparte e mira sempre all'introduzione di automatismi per l'accesso della Svizzera al mercato unico, per non dover tornare a negoziare di continuo le modifiche delle norme vigenti.

E al momento non sembra intenzionata a concedere scorciatoie riguardo all'equivalenza borsistica di Zurigo e alla partecipazione elvetica al programma europeo di ricerca Horizon Europe.

Da parte sua Ignazio Cassis ha sottolineato all'interlocutore europeo i progressi compiuti da Berna, con il recente sblocco da parte delle Camere federali del secondo miliardo di coesione e la revoca delle restrizioni alla libera circolazione delle persone con la Croazia dal 2022. L'agenda della giornata a Bruxelles prevede anche il 40esimo incontro interparlamentare tra Svizzera e UE.