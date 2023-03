Stretta monetaria della BNS, il tasso guida su di mezzo punto

Stretta monetaria per tenere a bada l'inflazione © Keystone / Peter Schneider

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha annunciato giovedì un aumento di 0,5 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento, portandolo all'1,5%, al fine di contenere le pressioni inflazionistiche.

23 marzo 2023

Keystone-SDA/jdp/spal

La mossa è arrivata un giorno dopo che la Federal Reserve degli Stati Uniti ha dichiarato di voler aumentare il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale, portandolo a un intervallo compreso tra il 4,75% e il 5% - il suo nono aumento consecutivo e il tasso più alto dal 2007.

Il mese scorso l'inflazione in Svizzera, pur essendo inferiore a quella degli Stati Uniti e dei paesi vicini europei, ha registrato un'accelerazione superiore alle previsioni degli economisti. Secondo l'Ufficio federale di statistica, a febbraio i prezzi al consumo sono aumentati del 3,4% rispetto a un anno prima. Questo dato è ben al di sopra del tasso obiettivo della BNS per la stabilità dei prezzi, definito come compreso tra lo 0 e il 2%.

Nonostante la leggera ripresa dell'attività economica negli ultimi mesi, la BNS ha scrittoLink esterno che "la crescita dovrebbe rimanere modesta per il resto dell'anno. La domanda debole dall'estero e la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione stanno avendo un effetto frenante".

La decisione di aumentare i tassi arriva nonostante le turbolenze nel settore bancario sia all'estero che in Svizzera. Il 19 marzo UBS ha accettato di rilevare il rivale Credit Suisse, in difficoltà, dopo un'affannosa operazione di salvataggio sostenuta dal governo per evitare un catastrofico collasso bancario.

La BNS lo ha riconosciuto quando ha annunciato l'aumento dei tassi, affermando che le misure adottate dal Governo federale, dall'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera FINMA e dalla BNS "hanno posto fine alla crisi". La BNS sta fornendo grandi quantità di liquidità in franchi svizzeri e valute estere. "Questi prestiti sono garantiti da garanzie e sono soggetti a interessi".

Nell'ambito dell'accordo orchestrato dal governo, la BNS ha accettato di facilitare la transazione fornendo 100 miliardi di franchi svizzeri (109 miliardi di dollari) di liquidità a UBS e Credit Suisse durante l'acquisizione. Il Governo ha accettato di assorbire fino a 9 miliardi di franchi svizzeri di potenziali perdite di UBS.

Lo scorso dicembre, la BNS ha aumentato il tasso di interesse di riferimento all'1% per contrastare la diffusione dell'inflazione. È stata la terza volta in un anno che la banca ha aumentato il tasso d'interesse in seguito all'aumento dei prezzi.

L'aumento di giovedì ha portato i tassi d'interesse svizzeri al livello più alto dalla crisi finanziaria globale, 14 anni fa. I tassi d'interesse svizzeri sono passati in territorio positivo a settembre per la prima volta dal 2015.