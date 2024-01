Strage in Iran per la commemorazione di Soleimani

Contenuto esterno

Precipita la situazione in Medio Oriente. Dopo l'eliminazione martedì a Beirut da parte di Israele del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, oggi due esplosioni hanno ucciso oltre cento persone convenute al cimitero di Kerman, località nel centro-sud dell'Iran, per commemorare Qasem Soleimani, generale a capo delle Guardie della rivoluzione khomeinista, morto nel 2020 all'aeroporto di Baghdad, su ordine del presidente USA Donald Trump. La paternità dell'attentato per il momento non è chiara, anche se secondo gli analisti non sembra escluso, nonostante le smentite, un coinvolgimento perlomeno indiretto di Tel Aviv.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 gennaio 2024 - 22:38