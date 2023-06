Strage di migranti nell’Egeo

Contenuto esterno

Un peschereccio carico di migranti, partito da Tobruk (in Libia) e diretto verso le coste italiane, si è ribaltato, per cause non ancora accertate, nel tratto di mare davanti a Pylos, nel sud del Peloponneso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2023

Il bilancio della tragedia, che potrebbe essere tra le più gravi consumatesi nel Mediterraneo, si aggrava di ora in ora. Si sospetta che sull’imbarcazione fossero trasportati oltre settecento profughi e profughe.

Vani gli appelli lanciati da Frontex e da alcune organizzazioni non governative che avevano segnalato un peschereccio in difficoltà.