Strage a Kramatorsk

Nuova strage nell'est dell'Ucraina, alla stazione di Kramatorsk. Stazione con migliaia di civili in fuga che è stata colpita da un attacco missilistico. Per gli ucraini e la comunità internazionale, l'ennesimo crimine di guerra russo. Per i russi, una messa in scena degli ucraini. Di certo sono morte - di nuovo - molte persone: una cinquantina, al momento (tra i quali 10 bambini). Mentre i feriti sono centinaia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 aprile 2022 - 20:52