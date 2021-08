Stefan Blättler sarà il nuovo procuratore federale

È lui il successore di Michael Lauber Keystone / Peter Klaunzer

La commissione giudiziaria del Parlamento elvetico ha trovato il nuovo procuratore federale: si tratta di Stefan Blättler, da 15 anni capo della polizia di Berna.

19 agosto 2021

Blättler è stato sottoposto a due serie di audizioni e ha avuto la meglio su una dozzina di altri candidati.

Una ricerca che è stata lunga e complessa in seguito alle dimissioni di Michael Lauber, implicato nello scandalo delle cene segrete con il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Alla sua età (62 anni) alcuni lo considerano troppo vecchio per la carica, ma – spiega il presidente della commissione giudiziaria Andrea Caroni – “ha l’età giusta per poter portare avanti i compiti che lo attendono. Ha un’esperienza enorme nel perseguimento penale e ora ha idealmente sei anni per riportare tranquillità alla Procura federale e prepararla per le riforme già lanciate e che produrranno il loro effetto tra qualche anno”

Tra le riforme ritenute necessarie dalla commissione, quella di una direzione a tre persone. “Soluzione che permetterebbe di esporre meno il procuratore generale, di ripartire il potere e le responsabilità”, prosegue Caroni.

La nomina ufficiale è prevista per fine settembre.