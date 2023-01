Stato d'emergenza in California

Contenuto esterno

Il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza per la California, sbloccando gli aiuti federali per la regione, che da settimane è confrontata con il maltempo. Le piogge incessanti hanno provocato smottamenti e inondazioni, ed è salito ad almeno 19 il bilancio dei morti. In molte regioni agricole che arrivano da mesi di siccità il terreno non è in grado di assorbire così tanta acqua in poco tempo. I fiumi sono fuoriusciti dal loro corso e gli smottamenti non si contano. Migliaia le persone sfollate soprattutto nella Sacramento Valley.



Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gennaio 2023 - 16:00

tvsvizzera.it/mrj

