Strage in un supermercato in Virginia

Dopo i 5 morti e 17 feriti sabato in un locale di Colorado Springs, martedì sera vicino a Norfolk, in Virginia, una persona ha aperto il fuoco in un supermercato, uccidendo almeno 6 persone. L'autore del gesto sarebbe il direttore del supermercato, che poi ha rivolto l'arma contro sé stesso e si è tolto la vita.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2022 - 13:59

