Un uomo ucciso in una sparatoria in un ristorante vicino a Berna

Intervento della poliziain seguito a una sparatoria in un ristorante a Boll (Berna). Keystone / Peter Schneider

Un fatto di sangue è avvenuto nella serata di venerdì a Boll, frazione del comune di Vechigen a una decina di chilometri dalla capitale federale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2023 minuti

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Un uomo è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta all’interno di un ristorante. Gli agenti, in seguito a una segnalazione ricevuta verso le 22.40, sono intervenuti in un locale sulla Bernstrasse a Boll dove hanno rinvenuto una persona con diverse ferite da arma da fuoco. La vittima che versava in gravi condizioni è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta nel corso della giornasta di sabato.

Sono subito scattate le ricerche dei presunti autori del delitto, che hanno portato al fermo di tre sospetti, due dei quali sono stati posti in stato di arresto temporaneo. Al momento non sono ancora chiari i contorni della vicenda su cui l’indagine in corso dovrà fare luce.

Quello che si sa è che più o meno alla stessa ora, intorno alle 23, era giunta in polizia la comunicazione di un incidente avvenuto nei pressi di Muri bei Bern. Arrivati sul posto gli agenti della cantonale hanno trovato un’auto incidentata priva degli occupanti.

Gli inquirenti hanno messo in relazione i due fatti, collegati da una prossimità temporale e geografica, e nelle successive ore hanno fermato le tre persone che sono state condotte alla centrale di polizia: due di esse so o state trasferite in carcere. Sviluppi nell’inchiesta riguardanti il movente e le eventuali rispettive responsabilità degli indagati, sono attesi nei prossimi giorni.

