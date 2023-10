Spagna, strage in una discoteca

Contenuto esterno

La Spagna è sotto choc per l'incendio scoppiato nel corso del finesettimana in una discoteca di Murcia nel quale almeno 13 persone hanno perso la vita. Il bilancio, però, potrebbe aggravarsi, poiché ci sono ancora diversi dispersi. Il rogo, le cui cause non sono per ora conosciute, ha causato anche alcuni crolli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ottobre 2023 - 09:00

